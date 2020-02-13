Отца обвинили в сексуальном насилии над тремя детьми в Свердловской области

13.02.2020, 13:19, Новости дня

В городе Березовский Свердловской области отца троих детей обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух сыновей и дочери, пишут СМИ.

Жена обвиняемого не подозревала о таком поведении супруга и до сих пор не верит в это, передает E1.ru.

Издание со ссылкой на собственные источники отметило, что о насилии рассказали сами дети в начале февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Отмечается, что обвиняемый является гражданином Азербайджана, ему 33 года, мать детей – местная жительница. Супруги проживали в официальном браке, все трое детей – общие.

Собеседник издания отметил, что отец арестован, а детей изъяли из семьи.

В Березовском городском суде сообщили, что обвиняемого поместили под страшу 6 февраля на два месяца, сейчас он находится в СИЗО.

В январе жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, по версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.