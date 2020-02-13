Россиян захотели штрафовать за дневной шум

13.02.2020, 13:19, Новости дня

Нарушителям может грозить штраф до 40 тысяч рублей.

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тысяч рублей. Соответствующую поправку в проект КоАП Совет Федерации в ближайшее время направит в Минюст.

Отмечается, что нововведение будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 20 тысяч, индивидуальным предпринимателям — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей и юридическим лицам — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Внесение поправки в проект КоАПа поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — заявила сенатор.

Ранее стало известно об ужесточении наказания за шум ночью.



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Россиян захотели штрафовать за дневной шум

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