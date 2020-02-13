Угроза убийством и подделка диплома: на главу Георгиевска Ставропольского края Максима Клетина завели два уголовных дела

13.02.2020, 13:18, Новости дня

Ранее его обвинили в преступлениях и садомазохизме.

На главу Георгиевска Ставропольского края Максима Клетина завели дела об использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК). Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в октябре 2017 года мэр отдал в комиссию по отбору кандидатов на должность главы округа поддельный диплом о высшем образовании по специальности «металлургические машины и оборудование», который Клетин не получил, так как его отчислили.

Кроме того в 2018-2019 годах Клетин угрожал своей знакомой убийством, приставлял к ней нож и «имитировал удушение». Сейчас чиновник находится в статусе подозреваемого, уголовные дела соединены в одно производство.

За несколько дней до возбуждения дела Клетин подал заявление о выходе из «Единой России», которое уже удовлетворил региональный исполком партии.

Как пишет «Коммерсант», причиной стал скандал с Клетиным, который произошел в конце декабря прошлого года: в интернете появились видеозаписи и скриншоты переписки чиновника, на которых он называл себя «приличной принцессой», говорил, что «принцесса в юности была серьезным преступником» и угрожал убийством своему адресату и описывал, как это сделает.

Кроме того, ранее семья из Ставрополья обвинила мэра Георгиевска в преступлениях и садомазохизме.