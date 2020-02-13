На сбежавшую из коронавирусного карантина россиянку подали в суд

13.02.2020, 13:18, Новости дня

Заявление подал главный санитарный врач Петербурга.

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал административное исковое заявление главного санитарного врача города к пациентке Боткинской больницы Алле Ильиной, которая сбежала из коронавирусного карантина.

В конце января Ильина вернулась в Санкт-Петербург из китайского Хайнаня, где проводила отпуск. Через несколько дней она обратилась к врачам с жалобами на больное горло, после чего ее принудительно госпитализировали в Боткинскую больницу.

Девушка должна была провести там две недели, но уже первые анализы оказались отрицательными. Тем не менее выпускать из больницы до истечения срока карантина ее не собирались. Вскоре сбежала из медучреждения, взломав электронный замок в палате и спустившись по лифту.

Главврач больницы приравнял побег Ильиной к хулиганству. Подробности иска пока неизвестны, однако вскоре выяснилось, что суд вернул врачу заявление, объяснив это необходимостью подавать его по месту регистрации ответчика.

Днем 13 февраля стало известно, что домой к Алле Ильиной пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Ильина отказалась открыть им дверь, заявив, что будет говорить только в присутствии адвоката.

Подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19 в России нет. Оба выявленных зараженных гражданина Китая были выписаны из больниц.

Всего в мире заражение коронавирусом выявлено более чем у 60 тысяч человек в 26 странах. Количество умерших превысило 1,3 тысяч человек.