В Москве задумались о «второй волне» реновации

13.02.2020, 13:12, Новости дня

Председатель Мосгордумы не исключил возможности расширения программы реновации в столице после выполнения обязательств по «первой волне», сообщил председатель московского парламента Алексей Шапошников.

Шапошников не исключил, что «через какое-то время мы вернемся к вопросу второго этапа программы реновации». Пока же решаются вопросы «с теми домами и москвичами, которые уже находятся в программе реновации, а их (…) больше 1 млн», передает РИА «Новости».

Он отметил, что тема реновации достаточно актуальна и будет такой оставаться в ближайшие 10 лет, так как программа «первой волны» рассчитана на 15 лет.

«Москвичи обращаются с разными вопросами, начиная с разъяснений норм законов, которые приняты в Москве и на федеральном уровне, заканчивая просьбами о вхождении в программу реновации. Таких обращений становится все больше и больше. Очевидно, что, в первую очередь, мы должны выполнить те обязательства, которые уже взял на себя город», – добавил спикер Мосгордумы.

Между тем депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов внес на рассмотрение законопроект о запрете строить жилье выше 14 этажей по программе реновации.

Документ опубликован на сайте городского заксобрания.

Он также предложил наделить жильцов домов, попавших под реновацию, правом отказаться от переезда в новые дома высотой более 14 этажей.

Напомним, программа реновации жилья Москвы была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.

В рамках программы в столице сдали более 50 домов. Совокупная площадь построенного, проектируемого и возводящегося по программе жилья составляет примерно 7 млн квадратных метров.

В январе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, начав «отрабатывать его на крупных городах».



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В Москве задумались о «второй волне» реновации

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