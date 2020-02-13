Суд отказал в принудительном наблюдении сбежавшей из карантина петербурженки

13.02.2020, 13:12, Новости дня

Куйбышевский райсуд вернул иск о принудительном медицинском наблюдении в петербургской больнице Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина, куда ее поместили из-за подозрения на коронавирус, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд вернул заявление истцу в связи с неподсудностью. Обращаться нужно по месту жительства ответчика», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Иск подал главный санитарный врач Петербурга, он указал, что в ходе медосмотра у Ильиной выявили симптомы острого вирусного заболевания, которые не исключают новый коронавирус.

Истец просил суд обязать полицию найти Ильину и доставить в больницу и принять решение о ее принудительном помещении под медицинское освидетельствование сроком до 19 февраля.

«От общения с медицинскими работниками уклоняется, добровольно вернуться в инфекционную больницу отказывается. Медицинское обследование Ильиной пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории Петербурга», – говорится в иске.

Ранее судебный юрист Натан Будовниц рассказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1 тыс. 113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.



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Суд отказал в принудительном наблюдении сбежавшей из карантина петербурженки

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