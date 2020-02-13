Британская пловчиха Белоногофф подтвердила желание выступать за сборную России

13.02.2020, 13:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Чемпионка Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф будет выступать под российским флагом. Сама Татьяна подтвердила свое желание сменить спортивное гражданство и представлять Россию на международных соревнованиях.

Британская спортсменка русского происхождения в 2018 году завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы в плавании брассом на дистанции 50 метров. С февраля 2019 Татьяна тренируется у Ирины Вятчаниной, которая в свое время дала путевку в жизнь Юлии Ефимовой. Белоногофф планирует выступить на чемпионате РФ и отобраться в сборную страны для участия в чемпионатах Европы и мира.

"Я родилась в Англии, но всегда считала себя русской. У меня есть российское гражданство и все необходимые документы для выступления за сборную России. Я считаю свой переход правильным поступком", — приводит слова Татьяны РИА Новости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Британская пловчиха Белоногофф подтвердила желание выступать за сборную России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Международные резервы Украины в ноябре выросли на $0,5 млрд – НБУ

13.02 / Галкин показал, как его встречает Пугачева с детьми

02.01 / Больше 400 человек спасли сотрудники МЧС в первый день нового года

09.12 / В Подмосковье застрелили выглянувшую из окна на шум женщину

23.12 / Роскосмос назвал сроки нового старта «Ангары»

05.02 / Кудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса

21.01 / В Украине стало меньше безработных – Минэкономики

30.01 / Приплыли, называется: что происходит на заблокированном круизном лайнере

05.12 / В Пермском крае колясочница пыталась подняться по пандусу в местную администрацию, упала и сломала обе руки

03.12 / Гаджеты: PALIT анонсировал начало продаж геймерских видеокарт nVidia Turing — GTX 1650 SUPER

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика