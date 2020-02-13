Суд вернул главному санитарному врачу Петербурга иск к сбежавшей из карантина

13.02.2020, 13:06, Новости дня

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возврате истцу заявления к Алле Ильиной, которая самовольно покинула больницу имени Боткина. Там девушка находилась на карантине после возвращения из Китая, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса COVID-2019.

Как сообщает Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга", иск вернули "в связи с неподсудностью". Там пояснили, что "административное исковое заявление необходимо подавать по месту регистрации ответчика".

Ильина была госпитализирована 6 февраля, а уже на следующий день сбежала из больницы. Она рассказала, что сумела выбраться из изолированного бокса, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка.

В итоге врачи не успели в полном объеме обследовать девушку. Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова решила через суд вернуть Ильину в больницу. В ее иске указано, что "побег" пациентки "может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц".

ВОЗ признала вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения, кроме Китая, выявлены в 24 странах. В РФ случаев заражения на данный момент нет: оба пациента, у которых ранее обнаружили инфекцию, уже выписаны из больницы.

 



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Суд вернул главному санитарному врачу Петербурга иск к сбежавшей из карантина

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