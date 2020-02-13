На кондитерской Бродского в Киеве повесили табличку: «Андрею Богдану вход воспрещен»

13.02.2020, 13:06, Новости дня

Сегодня на двери столичного кафе-кондитерской «Калина», которое принадлежит украинскому бизнесмену Михаилу Бродскому, повесили объявление: «Андрею Богдану вход воспрещен». На это обратило внимание издание «Страна».

Персонал кафе рассказал, что объявление на двери появилось по указанию самого Бродского. Он пояснил, что экс-глава Офиса президента является нежелательным гостем в его заведении.

Фото: strana.ua

В декабре 2019 года в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону Бродский сказал, что знает Богдана «очень много лет», но они не общаются, с тех пор как Богдан был адвокатом у бывшего главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

«Я их всех знаю, и Богдана знаю, знаю его внутреннюю суть… Он парень своеобразный. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе [президенту Украины Владимиру] Зеленскому надо будет его терять», – заявил тогда Бродский.

11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил вместо него своего помощника Андрея Ермака.