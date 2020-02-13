На кондитерской Бродского в Киеве повесили табличку: «Андрею Богдану вход воспрещен»

13.02.2020, 13:06, Новости дня

Сегодня на двери столичного кафе-кондитерской «Калина», которое принадлежит украинскому бизнесмену Михаилу Бродскому, повесили объявление: «Андрею Богдану вход воспрещен». На это обратило внимание издание «Страна». 

Персонал кафе рассказал, что объявление на двери появилось по указанию самого Бродского. Он пояснил, что экс-глава Офиса президента является нежелательным гостем в его заведении.

Фото: strana.ua

В декабре 2019 года в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону Бродский сказал, что знает Богдана «очень много лет», но они не общаются, с тех пор как Богдан был адвокатом у бывшего главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

«Я их всех знаю, и Богдана знаю, знаю его внутреннюю суть… Он парень своеобразный. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе [президенту Украины Владимиру] Зеленскому надо будет его терять», – заявил тогда Бродский.

11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил вместо него своего помощника Андрея Ермака.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

На кондитерской Бродского в Киеве повесили табличку: «Андрею Богдану вход воспрещен»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Звезда «Друзей» 50-летний Перри закрутил роман с 28-летней женщиной – СМИ

18.12 / Пенсионер из Хакасии умер в подъезде, ожидая социальное жилье

06.02 / Xiaomi намерен стартовать продажи нового умного браслета Mi Band 5 летом

04.01 / Вице-президента США уличили в попытке оклеветать Сулеймани

29.01 / Рубль подешевел к доллару и евро

20.01 / Помпео поделился ожиданиями от берлинской конференции по Ливии

12.01 / В Иране второй день продолжаются протесты из-за сбитого «Боинга»

06.12 / Чиновница дала матерный совет россиянам

02.02 / Зеленский назвал выплаты Ирана семьям жертв крушения Boeing недостаточными

02.12 / Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика