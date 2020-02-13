Россия намерена предоставить Кубе кредиты на 1 млрд евро

13.02.2020, 13:06, Новости дня

Россия может предоставить Кубе кредиты в размере более 1 млрд евро на осуществление совместных проектов, сообщил посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.

"Что касается новых российских кредитов, то они, согласно уже достигнутым и еще прорабатываемым договоренностям, предоставляются на реализацию намеченных совместных проектов", — отметил Гуськов в интервью РИА "Новости".

Россия и Куба подписали крупный контракт на восстановление железнодорожной сети Кубы. Значительную часть финансирования контракта — почти 900 млн евро — составят кредиты от российских банков, подчеркнул посол.

Стороны рассматривают проект второго этапа обновления металлургического завода "Антильяна-де-Асеро им. Хосе Марти", проект капитального ремонта десяти энергоблоков на кубинских ТЭС и ряд других проектов, пояснил Гуськов.

Общий объем кредитов на эти и другие проекты может превысить 1 млрд евро. "Еще раз хочу подчеркнуть, что средства, вкладываемые в экономику Кубы, будут компенсированы в порядке погашения кредитов", — заключил посол.