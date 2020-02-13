Нарушительницу карантина хотят принудительно вернуть под меднаблюдение

13.02.2020, 13:06, Новости дня

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Нарушительницу карантина принудительно направят под медицинское наблюдение. Речь идет о девушке, которая совершила побег из Боткинской больницы в Санкт-Петербурге.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", Алла Ильина вернулась из Китая и была госпитализирована из-за подозрения на коронавирус. По существующим в связи с распространением нового вируса правилам, она обязана была провести 14 дней в изолированном боксе. Петербурженке не понравилось ограничение свободы. Девушка тщательно продумала и разработала возможность побега. В результате ей удалось замкнуть контакты ключа-магнита и покинуть лечебное заведение.

Ильина вернулась домой. Но приключение не удалось. Теперь Куйбышевский районный суд будет рассматривать иск на нарушительницу, присланный от главного санитарного врача города. Как сообщили в Роспотребнадзоре, пациентка будет оштрафована — правда, всего на 500 рублей. Кроме того, суд может принять решение о принудительном направлении Ильиной в медучреждение под наблюдение врачей.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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Нарушительницу карантина хотят принудительно вернуть под меднаблюдение

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