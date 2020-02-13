Глава Федерации легкой атлетики Украины: Нас ожидают моменты, когда у Украины будут с позором отбирать медали

13.02.2020, 13:06, Новости дня

Глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул считает, что в будущем украинские спортсмены будут лишены медалей из-за употребления допинга. Об этом президент ФЛАУ рассказал в комментарии Tribuna.com.

«Примерно 12-13 лет назад в мире кардинально изменилась ситуация, связанная с допингом. Мы в нашей стране это проспали, поздно начали шевелиться», – сказал Гоцул.

По словам президента ФЛАУ изменилось две составляющих: «Первая – этическая. Иначе стали воспринимать спортсменов, пойманных на допинге. Ранее к ним было сочувствие. Сегодня в большинстве стран признанным в употреблении допинга не подают руки. Вторая составляющая – борьба с допингом вышла на новый технологический уровень. Ввели три профиля в работе с пробами: гормональный, стероидный и кровяной. У спортсмена берут минимум четыре-пять тестов, их исследуют по различным параметрам», – сказал Гоцул.

Глава ФЛАУ считает, что эти факторы сделали невозможным построить долговременную спортивную карьеру на употреблении допинга.

«Мы в Украине на это поздно сориентировались. Сейчас до нас только доходит, что времена изменились. Поэтому нас еще ожидают несколько неприятных моментов, когда у нас будут отбирать медали с позором», – резюмировал Гоцул.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали Олимпиады 2012 года.