Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято

13.02.2020, 13:06, Новости дня

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Россия пока не приняла решение о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщил  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При сокращении добычи падают доходы и инвестиции  нефтегазовых компаний. Поэтому российские нефтекомпании не поддерживают резкое сокращение добычи.

В РФ большая часть нефти добывается в сложных условиях и консервация скважин может привести к их полной остановки.

Российские нефтяники не против продления   соглашения ОПЕК+ на прежних условиях на второй квартал. Об этом стало известно после совещания 12 февраля у министра энергетики Александра Новака с нефтяниками.  Это отлично от рекомендаций техкомитета ОПЕК+.

Неделей ранее технический комитет ОПЕК+ принял решение рекомендовать министерской встречи ОПЕК+ сократить добычу на второй квартал еще на 600 тысяч баррелей в сутки и продлить сокращение до конца года.

Ранее РФ и партнеры по сделке ОПЕК+ согласованно корректировали добычу. В ОПЕК+ входят страны нефтяного альянса ОПЕК и другие крупнейшие независимые нефтедобывающие страны, кроме США.



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Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято

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