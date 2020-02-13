Стало известно о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»

13.02.2020, 13:05, Новости дня

Бронетехника на платформе «Армата» разработки концерна «Уралвагонзавод» (входит в Росте») пользуется повышенным интересом иностранных заказчиков, сообщил гендиректор УВЗ Александр Потапов в ходе рабочей поездки в Томск.

«Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, но мы должны пройти соответствующие процедуры, определенные законом, после этого говорить о поставках за рубеж», – передает ТАСС ответ Потапова на вопрос об экспортных перспективах «Арматы».

В начале февраля Потапов сообщал, что поставки бронетехники на платформе «Армата» в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году. 



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Стало известно о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»

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