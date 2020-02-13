Названо место проведения финала Кубка РФ по футболу

13.02.2020, 13:05, Новости дня

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение о проведении финала Кубка РФ сезона-2019/20 в Екатеринбурге, сообщил источник.

Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.

В начале марта состоятся четвертьфинальные матчи, в которых встретятся московские «Спартак» и ЦСКА, грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал», а также подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо», передает ТАСС.



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Названо место проведения финала Кубка РФ по футболу

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