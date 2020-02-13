У Веры Брежневой на новых снимках увеличилась грудь

13.02.2020, 13:04, Разное

Поклонники Веры Брежневой говорят об увеличении её бюста. Такое предположение было сделано после фото певицы в синем платье с драгоценным украшением.

Чтобы подчеркнуть достоинства колье, Вере Брежневой понадобился наряд с глубоким декольте. Фанаты оценили стоимость украшения, а некоторые даже предположили, что это подарок графа Монте-Кристо. Но основное внимание все-таки привлекла грудь звезды, для которой у фолловеров нашлось большое количество комплиментов. Однако некоторые заподозрили певицу в фотошопе, причем посчитали, что на снимке явный перебор. «Вам такая грудь не идёт!»— со знанием дела заявили знатоки женской красоты.

Другие же уверены, что Брежнева прибегла к операции по увеличению молочных желез, но перестаралась с размером. Издание paparazzi.ru решило провести интерактивный опрос по теме «Родная ли грудь у Веры Брежневой?». Подсчет голосов пока не опубликован.