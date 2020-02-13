Хорошо знакомые москвичам железнодорожные станции переименуют

13.02.2020, 12:58, Разное

Представители Московской железной дороги сообщили о планах по переименованию 14 железнодорожных станций. Смена названий затронет знакомые жителям столичного региона платформы, которые войдут в состав Московских центральных диаметров, сообщает «Подмосковье сегодня».

Так, «Ржевская» на МЦД-2 станет «Рижской», а «Люблино» – «Кубанской». Некоторые станции получат те же названия, что и смежные станции метро и Московского центрального кольца. Например, на Казанском направлении «Новая» превратится в «Авиамоторную», «Фрезер» – в «Андроновку», а «Карачарово» Горьковского направления будет называться «Нижегородская». 



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Хорошо знакомые москвичам железнодорожные станции переименуют

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