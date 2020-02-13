Госдума утвердила Гордеева на пост вице-спикера

13.02.2020, 12:58, Новости дня

Государственная Дума на пленарном заседании приняла проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Алексея Гордеева вице-спикером палаты.

Кроме того, Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 февраля Неверов сообщил, что бывший вице-премьер Алексей Гордеев займет должность заместителя председателя Государственной думы, свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик.



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Госдума утвердила Гордеева на пост вице-спикера

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