Нидерланды отказали Москве в просьбе судить подозреваемых в крушении МН17 в России

13.02.2020, 12:58, Новости дня

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести в РФ судебный процесс над лицами, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing, сообщил министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус.

По его словам, 17 октября 2019 года министерство получило письмо от российских властей, предложивших рассмотреть передачу Москве уголовного дела в отношении трех российских подозреваемых. В ответ на это Грапперхаус заявил, что это «не представляется вариантом», передает ТАСС.

Он добавил, что российским властям был отправлен вопрос о готовности изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов в РФ и применить какие-либо меры наказания в случае вынесения обвинительного приговора.

В декабре сообщалось, что Нидерланды обратились к Москве с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения малайзийского Boeing.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Официальная следственная группа обвиняет в причастности к крушению Boeing Россию, однако в российском МИД заметили, что вердикт следствия был вынесен сразу же, а в дальнейшем просто производилась подгонка материалов под этот результат. Кроме того, в следственную группу допустили Украину, являющуюся заинтересованной стороной в этом деле, но не взяли Россию и ее материалы, которые могли помочь в установлении истинных виновников крушения.

Малайзия также осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Власти этой страны заявили, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения. 



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Нидерланды отказали Москве в просьбе судить подозреваемых в крушении МН17 в России

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