13.02.2020, 12:57, Новости дня

Подрядчиком Москвы по вывозу отходов из радиоактивного могильника возле парка Коломенское стало предприятие «Радон». Как пишут «Открытые медиа», «Радон» был единственным участником конкурса на сайте госзакупок. Именно эта компания объясняла ранее скачки радиации в Коломенском неисправностью собственного оборудования.

Аукцион состоялся 11 февраля. Издание отмечает, что он длился не более десяти минут. Заявки подали два участника. Стартовая цена составляла 80 млн рублей, «Радон» снизил ее до 79,6 млн, другой участник не предпринял никаких шагов. «Было подано две обезличенных заявки. Аукцион по закону признан несостоявшимся, потому что самого состязания не было, мы со вторым соперником не торговались», — прокомментировал изданию итоги тендера гендиректор «Радона» Алексей Лужецкий.

Победителю предстоит собрать, упаковать в специальные контейнеры и отвезти к месту захоронения 10 кубометров радиоактивных отходов и 450 кубометров зараженного грунта. Кроме того, подрядчик должен оградить площадку забором, поставить два поста охраны и 10 камер наблюдения. На мероприятия отведено 90 дней.

Ранее «Открытые медиа» выяснили, что речь идет не о полной ликвидации могильника возле Коломенского, а лишь об очистке небольшой его части. Работы пройдут на участке 2,7 гектара, хотя общая площадь могильника превышает 15 гектаров. Подрядчик должен вывезти 450 кубометров зараженного грунта, а его общий объем — более 60 тысяч кубометров. Очистка территории запланирована лишь там, где в будущем пройдет автострада — Юго-Восточная хорда.

«Если подрядчик раскопает землю и вытащит 450 кубометров грунта, это может спровоцировать оползень по всему склону. А оголившиеся радиоактивные отходы проникнут в воздух и в воду, — рассуждал эксперт. — Можно ли вырезать этот кусочек, не затронув другие? Я думаю, нельзя», — рассказал в интервью «Открытым медиа» бывший сотрудник Курчатовского института, физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

За последнюю неделю на месте будущих работ по строительству Юго-Восточной хорды наблюдалось более 20 скачков радиации, уровень достигал 18.88 микрозиверт в час (мкрЗв/ч), что в 60 раз выше нормы, которая составляет до 0,3 мкрЗв/ч. Датчик установил «Радон». Когда технику частично заменили после заявлений о неисправности, всплески радиации продолжились.

Осенью прошлого года экологи заявили, что ЮВХ собираются строить непосредственно по очагам радиоактивного загрязнения у Московского завода полиметаллов, а не рядом с ними. В Greenpeace утверждают, что на маршруте были обнаружены альфа-активные торий-232 и радий-226.