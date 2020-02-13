Сообщения об аресте повесившего портрет Путина в лифте блогера опровергли

13.02.2020, 12:51, Новости дня

Проверка не подтвердила достоверность сообщений о якобы задержании блогера Башира Дохова, устроившего пранк с портретом президента Владимира Путина в лифте жилого дома.

В начале февраля на YouTube было размещено видео, на котором блогер Башир Дохов повесил портрет президента Владимира Путина в лифте и заснял реакцию пассажиров. При этом на канале самого блогера видео найти не удалось, но материалы тиражировались в YouTube-каналах «Эхо Москвы» и «Радио Свобода».

8 февраля в Twitter «Борис Абрамыч» появилась информация о том, что Дохов якобы был арестован. В посте говорилось, что «во время съемки портрет упал, что не понравилось зрителям из ФСБ».

Согласно более поздним публикациям в СМИ, блогера якобы могли привлечь к ответственности за оскорбление власти по статье 20.1 ч. 3 КоАП России.

При этом 11 февраля было опубликовано интервью Дохова Би-би-си, в котором про задержание блогера не сообщалось. Попытки привлечения к ответственности Дохов также отрицал.

«Тут кто-то если звонил мне из СК, из Прокуратуры, или что-то в этом роде, ничего. И я не особо боюсь. Не потому, что я такой бесстрашный, я реально не сильно верю, что у меня могут быть проблемы», – сообщил он. (02.35-02.48 на видео)

Таким образом, в настоящий момент сообщения о задержании блогера не подтверждены.