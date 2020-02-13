Родственники найденных в заброшенном доме детей отказались от них

13.02.2020, 12:44, Новости дня

Родственники четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании в Чите, отказались забрать их к себе, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Кузнецова сообщила, что в данный момент «продолжают рассматриваться варианты жизнеустройства детей», передает РИА «Новости».

Она добавила, что «близкие родственники отказались принять их в свои семьи, мотивируя отказ ограниченными финансовыми возможностями».

Омбудсмен добавила, что дети находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними работают психолог и социальный педагог.

Кузнецова также рассказала, что мать этих детей «разыскали». В комитете образования Читы «находится пакет документов для обращения в суд на ограничение женщины в родительских правах».

Также установлено, что мужчина, который назвал себя отцом детей, находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он задержан и направлен в следственный изолятор.

При этом в свидетельстве о рождении детей в графе «отец» стоит прочерк, поэтому предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем.

Выяснилось также, что всего в семье шестеро детей – один живет с бабушкой, а второй – под опекой в другой семье.

Напомним, в январе полиция Читы задержала 37-летнего мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в разрушенном доме без каких-либо удобств.



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Родственники найденных в заброшенном доме детей отказались от них

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