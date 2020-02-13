Турция перебросила в Идлиб спецназ

13.02.2020, 12:44, Новости дня

Вооруженные силы Турции перебросили спецназ в район своих наблюдательных пунктов в идлибской зоне деэскалации, сообщили СМИ.

Как передает агентство Anadolu, бронетранспортеры со спецназом из различных частей Турции переброшены в Сирию через район Рейханлы провинции Хатай, передает РИА «Новости».

Командование ВС Турции также развернуло на сирийской границе реактивные системы залпового огня.

В среду Турция направила в Сирию дополнительные воинские подразделения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного. После этого командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции.



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Турция перебросила в Идлиб спецназ

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