Из-за сообщения о «минировании» задержались 13 поездов. «Минером» оказался пьяный пассажир

13.02.2020, 12:42, Новости дня

Из-за ложного сообщения о минировании поезда «Трускавец – Днепр» были задержаны 13 поездов. Об этом 12 февраля проинформировала пресс-служба «Укрзалізниці».

«В 03.15 по станции Городище пассажирский поезд № 42 сообщением «Трускавец – Днепр» было остановлено. Дежурная по вокзалу станции им. Т.Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. Пассажиры поезда были оперативно эвакуированы», – рассказали в пресс-службе.

Задержка 13 поездов составила от 15 минут до 1,5 часов. Сообщение о минировании не подтвердилось.

В «Укрзалізниці» подчеркнули, что убытки составили почти 60 тыс. грн.

В полиции Черкасской области сообщили, что задержали «минера».

«Ложное сообщение о минировании предоставил пассажир данного поезда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок обнаружен и изъят», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Из-за сообщения о «минировании» задержались 13 поездов. «Минером» оказался пьяный пассажир

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