Чубаров инициировал уголовное преследование для тех, кто незаконно переселяется в аннексированный Крым

13.02.2020, 12:42, Новости дня

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил внести в законодательство поправки, которыми будут преследоваться люди, незаконно заселяющие аннексированный Крым. Об этом он сообщил в ходе выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, которое прошло 12 февраля на контрольном пункте въезда / выезда «Чонгар». Об этом сообщает «Укринформ».

Он напомнил, что оккупационные власти вытесняют с полуострова граждан Украины, а на их место незаконно заселяют россиян.

«Мы должны работать над законопроектами и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу – это не просто репрессии. Вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России . Кто нам мешает вносить в Уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму, несмотря на законодательство Украины», – подчеркнул Чубаров.

Он подчеркнул, что это не просто нарушение границ Украины, в колонизация украинской территории.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В мае 2018 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что российские власти переселили на территорию аннексированного Крыма более миллиона человек.

По официальным данным, на конец 2019 года из Крыма выехали почти 43 тыс. человек. По данным ОБСЕ и украинских общественных организаций, общее количество фактических переселенцев может достигать 100 тыс. человек.