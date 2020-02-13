Жителя Саратова приговорили пожизненно за убийство ветеранов

13.02.2020, 12:37, Новости дня

Суд Саратова на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил 47-летнего ранее судимого мужчину к пожизненному заключению за убийство ветеранов.

«Несмотря на непризнание подсудимым вины в содеянном, суд счел собранные следственным органом доказательства достаточными для признания его виновным в инкриминируемых деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сказано в сообщении СК России.

По данным следствия, в ноябре 2018 года во время конфликта с 45-летней женой, которая как и он была в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес ей «множественные удары руками, ногами, а также фрагментом деревянной ножки от стула».

В квартире также проживали 91-летняя бабушка и 90-летний дед нападавшего, которые вступились за женщину. Им мужчина также нанес удары и «сдавил руками шею пожилой женщины». 91-летняя женщина умерла на месте, а ее супруг скончался позже в больнице. Жена обвиняемого получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом локтевой кости и ряд других повреждений.

Во время следствия было установлено, что погибшая пожилая женщина была ветераном Великой Отечественной войны, а ее муж – ветераном труда.

Мужчина был признан виновным в совершенном с особой жестокостью убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, в связи с выполнением ими общественного долга, и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что житель Кубани предстанет перед судом за убийство двух пенсионеров, которое он совершил из-за того, что один из мужчин пытался стянуть с него штаны.



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Жителя Саратова приговорили пожизненно за убийство ветеранов

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