Россия не приняла решения по соглашению ОПЕК+

13.02.2020, 12:37, Новости дня

Россия еще не приняла решения по соглашению ОПЕК+, это будет сделано своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли уже решение по ОПЕК+, передает РИА «Новости».

На вопрос, есть ли какие-то сроки, в течение которых будет озвучена позиция России, он отметил: «Своевременные».

Отмечается, что представители российских нефтяных компаний после встречи с главой Минэнерго Александром Новаком в среду в основном говорили о поддержке варианта продления сделки только до конца второго квартала, причем на действующих условиях.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае ожидается снижение спроса на нефть, что вызвало падение цен и дискуссию о необходимости более сильных сокращений добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Техкомитет ррекомендует продлить сделку до конца года и дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки до конца второго квартала.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей от уровня октября 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как коронавирус уничтожает нефтяные доходы.



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Россия не приняла решения по соглашению ОПЕК+

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