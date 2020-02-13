Экс-министр культуры Мордовии задержан за мошенниество

13.02.2020, 12:31, Новости дня

Экс-министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

По информации управления СКР по Мордовии, в 2018 году ведомству были выделены средства на ремонт нескольких объектов в Саранске. При содействии 55-летнего бывшего министра Анатолия Чушкина под видом выполнения и оплаты ремонта на двух объектах было совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,5 миллиона рублей.

В результате республиканскому бюджету был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему чиновнику.