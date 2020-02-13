Сотрудника колонии заподозрили во взятке от осужденного на карту жены

13.02.2020, 12:31, Новости дня

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Взятка в 270 тысяч рублей за создание осужденному благоприятных условий при отбытии наказания прельстила старшего оперуполномоченного исправительной колонии во Льгове Курской области. Против него возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере").

Деньги сотрудник ИК-3 с января по сентябрь 2018 года получал в виде переводов на банковскую карту своей жены, уточняет ТАСС. Сейчас подозреваемый во взяточничестве задержан, решается вопрос о взятии его под стражу.



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Сотрудника колонии заподозрили во взятке от осужденного на карту жены

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