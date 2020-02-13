Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

13.02.2020, 12:31, Новости дня

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Директор петрозаводской школы пристыдила восьмиклассницу за слишком короткую юбку, которая ничего не прикрывает и показывает "толстоватые" ноги. Девочка уже покинула учебное заведение, а ее мама обнародовала запись беседы.

 

"Я хочу сказать, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию какую-то. Толстоватые ноги. Ну толстоватые. Это пошло и некрасиво", — прививала своей подопечной вкус директор школы в 2018 году, когда были сделаны эти кадры.

Попытки девочки донести мысль, что это ее вкус и ее выбор, успеха не имели, напротив, руководитель учебного заведения не на шутку завелась и начала требовать беспрекословного подчинения и намекать, что такие "модные тенденции" школьнице прививает работающая в кафе мать.

Последняя пояснила "Столице на Онего", что не предавала огласки произошедшему, дабы ее дочь могла спокойно закончить девятый класс в этой школе.

"Меня вызывали в школу. Директор не знала, что у меня есть видео, говорила, что мой ребенок плохой, лжец. А когда я сказала, что у меня есть видео из кабинета, она попросила прощения. После этого я не стала никуда обращаться, а видео так и сохранилось. Сейчас я решила придать видео огласке, потому что в школе учатся дети моих друзей и знакомых, которые тоже жалуются на директора", — отметила женщина.

Тогда в кабинет для беседы с "нахалкой" были приглашены социальный педагог и инспектор по воспитательной работе, которые припомнили, что девочке в начале года уже делали замечание по поводу ее внешнего вида. Далее беседа свелась к поведению на уроке, который девушки сорвали, а директор по телефону вызвала мать непокорной восьмиклассницы в школу.

Городское управление образования пока не делало официальных заявлений по поводу опубликованной записи.



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Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

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