Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

13.02.2020, 12:30, Новости дня

Двукратному чемпиону РФ по боксу Георгию Кушиташвили предъявлено обвинение. Спортсмен обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Георгий Кушиташвили обвиняется по двум статьям УК Российской Федерации 318 и 228, сообщил адвокат спортсмена Александр Дегтярев. На 14 февраля назначено заседание Второго Западного окружного суда, на котором будет обжаловано решение об аресте Кушиташвили до 1 апреля.

2 февраля Георгий Кушиташвили и его приятель, также боксер Овик Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии при попытке овладеть закладкой наркотического вещества в подъезде жилого дома на Фрунзенской набережной. При задержании Кушиташвили оказал сопротивление и сломал нос росгвардейцу. Кушиташвили был арестован, а Ованнисян был отпущен под подписку о невыезде.

24-летний Георгий Кушиташвили дважды выигрывал чемпионат РФ по боксу в весовой категории до 81 кг и входил в состав сборной страны. После инцидента Георгий был выведен из состава национальной команды.