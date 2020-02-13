Главврач клиники в Калининграде объяснил камеры в кабинете гинекологов

13.02.2020, 12:30, Новости дня

Главный врач калининградского роддома Олег Седнев объяснил наличие в женской консультации камер видеонаблюдения. Он настаивает на том, что видеозапись законна, а также необходима для обеспечения безопасности.

«Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что на аппаратном уровне при монтаже самой камеры проводится затемнение позиции пациента.

По его словам, видеонаблюдение рабочих мест кабинетов ультразвуковой диагностики проводится для контроля качества помощи, контроля имущества в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности.

Напомним, ранее жительница Калининграда Екатерина Серебренникова заявила в региональный минздрав и прокуратуру об установленной в кабинете УЗИ в женской консультации камере видеонаблюдения.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку сообщений о камерах в кабинетах гинекологов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Главврач клиники в Калининграде объяснил камеры в кабинете гинекологов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Беременная plus size модель Грэм назвала пол ребенка и показала занятия йогой

03.01 / Прошедший год ознаменовался отменой национального роуминга

23.12 / Глава отдела образования уволилась после учений МВД со школьниками в Татарстане

09.02 / Российские чиновники поедут за границу и вернут соотечественников в страну

09.01 / В мире: Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков

25.12 / Путин рассказал о результатах нацпроекта в сфере демографии

08.01 / Путин и Эрдоган отметили образцовый уровень сотрудничества РФ и Турции

09.01 / После обнаружения брошенного на улице ребенка началась проверка в Петербурге

12.12 / Турция отреагировала на принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян

24.12 / Китай осудил Канаду за мегафонную дипломатию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика