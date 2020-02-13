Песков высказался о русофобской политике на Украине

13.02.2020, 12:30, Новости дня

Для восстановления родственных российско-украинских отношений потребуется немало времени, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Русофобия возведена, по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет, буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», – цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобная политика дала свои последствия относительно негативного настроения в отношении России.

«Мы, конечно, понимаем, что, даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений, собственно, родственных», – сказал Песков. 

При этом он уточнил, что пик русофобской политики приходился на время правления экс-президента Петра Порошенко.

Ранее в Киеве назвали условия встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лиера Владимира Зеленского. 

Позже Зеленский объяснил важность ведения прямого диалога с Путиным.



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Песков высказался о русофобской политике на Украине

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