Песков высказался о русофобской политике на Украине

13.02.2020, 12:30, Новости дня
Для восстановления родственных российско-украинских отношений потребуется немало времени, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Русофобия возведена, по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет, буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», – цитирует ТАСС Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобная политика дала свои последствия относительно негативного настроения в отношении России.
«Мы, конечно, понимаем, что, даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений, собственно, родственных», – сказал Песков.
При этом он уточнил, что пик русофобской политики приходился на время правления экс-президента Петра Порошенко.
Ранее в Киеве назвали условия встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лиера Владимира Зеленского.
Позже Зеленский объяснил важность ведения прямого диалога с Путиным.
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