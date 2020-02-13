Личное: Пися на груди

13.02.2020, 12:26, Разное

Что не так с мужиком на фото? Давайте начистоту: что именно вызывает у вас отвращение, когда вы на него смотрите?



Фото: depositphoto.com

Лично мне откровенно противна вот эта чернющая, кучерявая волосня на чахлой груди оладушка.

Это же натуральная женская пися на груди!

Я вообще не понимаю мужиков, которые, живя в 21 веке, таскают на себе такое. Ну, ёлы-палы! Вы ещё мыться перестаньте!

Уважающий себя и свою женщину мужчина не должен быть ни вонюч, ни волосат. Могуч? Это — по желанию. А вот женская пися на груди является абсолютнейшим, омерзительнейшим колхозом.

Что делать?Каждые два дня подбривать? Вообще не вариант: колоться будет. Дрочить эпилятором дома или таскаться раз в три неделю на воск? Это: а) неэффективно, б) очень больно, когда речь заходит о жёстких мужских волосах.

Девки, оттащите вы уже своих оладушков на лазерную эпиляцию, чтобы те, когда наступит лето, не позорили вас на пляже своими кучерявыми — густыми или полулысыми — письками на груди.

Тем более, что в моём любимом центре лазерной эпиляции EPILAS c 14 по 16 февраля проходит акция для влюблённых: приходите вместе и каждому из вас будет предоставлена скидка 50% по промокоду «LOVE» .

Условия для получения скидки простые и честные:

1) предварительная запись на одно время в эти дни,

2) вы должны быть именно влюблённой парой, а не мамой с дочкой, которые пришли и сделали вместе эпиляцию по промокоду со скидкой.

Чтобы избавиться от волос на теле к лету, вам нужно начинать делать лазерную эпиляцию уже сейчас.

В среднем, курс составляет от 6 до 10 сеансов для женщин и от 8 до 12 для мужчин при интервале в 3-5 недель.

Я прошла полный курс уже давно, и с тех пор волосы у меня не растут. Вообще. Я ничего не подбриваю, не дёргаю. У меня — абсолютно гладкое тело. Очень удобно и всегда красиво.

Девки, а, может, вы из тех, кто наивно верит, что вот у вас-то — волосы мягкие и почти незаметные, что вот вам-то лазерная эпиляция не нужна?

Просто посмотрите на фото:



Фото: dreamsite.com

Разница между гладкими, проэпилированными ногами и ногами с «почти незаметными волосиками», надеюсь, всем очевидна?

В EPILAS — самое новое, самое крутое оборудование последнего поколения, сделанное в Германии. И работают там исключительно врачи. Это — не очередной салон красоты с низким уровнем ответственности, а полноценный медицинский центр со всеми необходимыми лицензиями.

В общем, приходите вдвоём и начните уже избавляться от мерзкой волосни со скидкой в 50% каждому!

Это очень крутая скидка. Если честно, не знаю, будет ли у EPILAS ещё когда-нибудь такое щедрое предложение.

Ну, что: будете доказывать, что пися на мужской груди — это красиво, или всё-таки согласитесь со мной? Почему?