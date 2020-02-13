Прекращено дело против ранившей насильника девушки из Подмосковья

13.02.2020, 12:26, Новости дня

Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил ее адвокат Евгений Саломатов.

«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления», – передает РИА «Новости» слова Саломатова.

Ранее сообщалось, что в отношении Дарьи Агений возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, при этом сама девушка утверждает, что мужчина пытался ее изнасиловать и ей пришлось защищаться при помощи ножа для заточки карандашей.

В ноябре Агений переквалифицировали статью обвинения на более мягкую.