Прекращено дело против ранившей насильника девушки из Подмосковья

13.02.2020, 12:26, Новости дня

Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил ее адвокат Евгений Саломатов.

«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления», – передает РИА «Новости» слова Саломатова.

Ранее сообщалось, что в отношении Дарьи Агений возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, при этом сама девушка утверждает, что мужчина пытался ее изнасиловать и ей пришлось защищаться при помощи ножа для заточки карандашей.

В ноябре Агений переквалифицировали статью обвинения на более мягкую.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Прекращено дело против ранившей насильника девушки из Подмосковья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Ученые нашли самую глубокую точку на суше

09.12 / В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту

10.01 / Назван способ борьбы с болезнью Стивена Хокинга

23.12 / Лавров назвал «лукавым» решение Греции по выдаче Винника США

27.01 / Пациентка камчатского психдиспансера напала на медсестру с ножом

11.02 / Омбудсмену в РФ могут запретить иметь двойное гражданство

07.02 / Baza: При крушении вертолета в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

17.12 / Кремлю задали вопрос о смертном приговоре Мушаррафу

21.01 / Эксперт: Новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО

27.01 / Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика