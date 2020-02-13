Банкир Борис Минц заочно арестован московским судом по делу о растрате 34 млрд рублей

13.02.2020, 12:24, Новости дня
Басманный суд заочно арестовал предпринимателя, экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца, который подозревается в растрате 34 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее The Insider сообщал о том, что покинувший Россию Минц был объявлен в международный розыск.
31 января были также заочно арестованы сыновья Бориса Минца Дмитрий и Александр. Всем троим предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере. Подозреваемые вины не признают.
Весной 2019 года по этому же делу был заочно арестован экс-глава банка «Открытие» Евгений Данкевич.
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