Актриса Светлана Светличная: «Я своей пенсией довольна»

13.02.2020, 12:21, Разное

Отечественная киноактриса Светлана Светличная в одном из недавних интервью пояснила о своей пенсии. По словам артистки, она всем довольна, но всё же иногда участвует в различных телевизионных проектах, чтобы «немного подзаработать».

Светлана Светличная отказалась озвучивать точную сумму пенсионных выплат, считая, что этим может спровоцировать зависть у некоторых людей. Тем не менее, артистка говорит, что сумма вполне приличная, а с учётом доплат от столичной мэрии средств достаточно для жизни, поэтому она, в отличие от некоторых коллег, всем довольна. Ранее Светличная побеспокоилась о том, чтобы должным образом оформить документы и всё учесть, так как уверена, что труд каждого человека должен оплачиваться.

Светлана Светличная далеко не единственная артистка, рассказавшая о своей пенсии. Так, недавно Александр Панкратов-Чёрный озвучил, что ежемесячно получает около 45 тысяч рублей, большая часть из которых – доплата от мэра Москвы за звание. Актёр также признал, что на такие деньги прожить непросто, практически все они уходят на оплату коммунальных услуг и еду. Он отметил, что российские работники культуры вообще живут в нищете, получая зарплату около 10 тысяч рублей.