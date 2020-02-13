Для омолаживания кожи Екатерина Андреева практикует терапию иглоукалывания

13.02.2020, 12:21, Разное

Российская ведущая программы «Время» Екатерина Андреева омолаживает себя при помощи иглоукалывания. Она опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте фотографию, на которой ее запечатлели во время проведения косметологической процедуры.

По словам Екатерины Андреевой, использование специальных иголок позволяет сделать лоб ровным, а кожу гладкой. Кроме того, терапия помогает избавиться от головной боли и разгладить морщины, благодаря тому, что она восстанавливает поврежденные цепочки коллагеновых волокон.

Некоторые подписчики Екатерины Андреевой спросили у нее, насколько болезненна процедура иглоукалывания. На это телеведущая ответила, что иголки не причиняют боли. Перед вводом иголок кожу протирают специальным раствором.