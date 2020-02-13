Директор школы в Петрозаводске обругала ученицу за «толстоватые ноги»

13.02.2020, 12:19, Новости дня

В Сети появилось видео разговора директора школы в Петрозаводске с восьмиклассницей, надевшей, по мнению педагога, слишком короткую юбку и выставившую напоказ «толстоватые ноги».

Подробности произошедшего и видео публикует Telegram-канал «RT на русском».

Ролик разместила мать ученицы, записавшей видео в кабинете директора. Запись сделали еще в 2018 году, но мама девушки решила не публиковать его, пока дочь не доучится.

«Я хочу сказать, что, вообще, такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию какую-то. Толстоватые ноги. Ну толстоватые. Это пошло и некрасиво», – сообщила педагог.

Директор также раскритиковала школьницу за то, что та «наклеила ногти, которыми только в ушах ковыряться и серу выковыривать». «Ходи к маме в кафе так в час пик вечером. В школе есть положение по деловой форме одежды, ты его нарушаешь», – сказала она.

Ученица рассказала телеканалу «360», что тот конфликт начался на уроке изо, когда учитель, по ее словам, «начал распускать руки, дернул ученицу сильно за руку». По словам девочки, учительница пнула ногой сумки детей, в которых «как минимум были дорогие телефоны». Школьница рассказала, что вступилась за детей, и тогда педагог ушла за директором.

«Они пришли, директор начала кричать, что, в принципе, от нее всегда было ожидаемо», – рассказала девушка, добавив, что ее с подругой вызвали в кабинет. Первой с директором беседовала тет-а-тет ее приятельница, которая потом рассказала, что педагог «обзывала ее нецензурной бранью».

После этого главная героиня видео решила включить камеру на мобильном и уже так вошла в кабинет.

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в министерстве образования республики, в отношении руководителя учебного заведения началась служебная проверка. «Скорее всего, директора ждет серьезное дисциплинарное взыскание», – сказала представитель ведомства.

По информации радиостанции, мать девочки вызывали в школу на беседу. Директору женщина сделала замечание за некорректный разговор с дочерью. В ответ руководитель учебного заведения назвала ученицу лгуньей, но когда ей показали видеозапись, попросила прощения. Позже девочку перевели в другое учебное заведение.