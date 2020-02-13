Путин выразил соболезнования родным разведчика Ботяна

13.02.2020, 12:19, Новости дня

Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с кончиной легендарного разведчика Алексея Ботяна, подвигами которого восхищался, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством, восхищался всем его жизненным путем», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что «буквально на днях готовилась поздравительная телеграмма от имени президента по случаю дня рождения Ботяна, но, к сожалению, теперь речь идет о телеграмме соболезнования».

«Президент и его администрация глубоко скорбят в связи с кончиной Ботяна», – повторил Песков.

Ранее в четверг легендарный разведчик, спасший в войну польский Краков, Герой РФ Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни.



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Путин выразил соболезнования родным разведчика Ботяна

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