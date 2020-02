Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков

13.02.2020, 12:18, Новости дня

Американская модель Хейли Бибер (Болдуин) разместила в Instagram снимки, сделанные во время празднования свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером.

«Лучшее воспоминание», – написала она и объяснила, что эти снимки фотограф Джо Термини прислал ей 11 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

got some wedding pics back today from @joetermini * best memory..

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 11 Фев 2020 в 5:05 PST

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились еще в 2018 году, а через год сыграли повторную свадьбу.

Торжество 30 сентября 2019 года проходило на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Калифорнии в присутствии 154 гостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

Хейли Болдуин родилась 22 ноября 1996 года. Она работает как модель и танцовщица. Известность Хейли Болдуин получила после съемки для интернет-магазина бренда Brandy Melville