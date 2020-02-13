Москвичам пообещали «аномальные» выходные

13.02.2020, 12:12, Разное

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова представила прогноз погоды в столичном регионе на ближайшие выходные. Синоптики считают, что конец недели отметится аномальным теплом, сообщает RT.

Позднякова рассказала, что суббота станет ясным и солнечным днем. При этом атмосферное давление повысится. Дневная температура воздуха составит около 1-2 градусов тепла, однако ночи будут холодными: от 3 до 5 градусов мороза. А на следующей неделе начнутся осадки – ночью будет идти снег, а днем – дождь со снегом.