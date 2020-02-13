Кремль опубликует заключительную часть архивных фото Путина

13.02.2020, 12:12, Новости дня

На сайте Кремля в четверг будет опубликована заключительная часть архивных фото- и видеоматериалов, связанных с работой Владимира Путина на должности президента и главы правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня на президентском сайте будет опубликована заключительная часть фото- и видеоматериалов, которые мы публиковали последние месяцы. Речь пойдет о 2015-2019 годах. Тоже есть много интересного», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

В январе Кремль уже публиковал новую серию архивных фотографий Путина.

Альбом «Путин. 20 лет», состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов, доступен по адресу 20.kremlin.ru. Избранные фото- и видеоматериалы публикуются к 20-летию работы Владимира Путина на высших государственных постах.