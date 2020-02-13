Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение

13.02.2020, 12:12, Новости дня

Следствие предъявило обвинение двукратному чемпиону РФ по боксу Георгию Кушиташвили в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, сообщил его адвокат Александр Дегтерев.

«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже – обвиняемый по делу», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, суд арестовал Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков до 1 апреля. Следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Китай призвал не политизировать спорт

14.01 / Роскачество нашло нарушения в «Брауншвейгской» колбасе

10.12 / Бывший советник Ельцина: РФ в 1991 году уступила Крым Украине из-за ядерного оружия

04.02 / «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс из Китая граждан СНГ. Авиакомпания имеет на это право

31.01 / Reuters: ФБР расследует использование хакерами израильских шпионских программ

03.12 / ГИБДД захотела исключить «площадку» из сдачи экзаменов на права

21.01 / Who We Are? Участница нацотбора на «Евровидение 2020» Garna представила конкурсную песню. Аудио

02.12 / На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»

27.01 / Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова

16.12 / Названы самые востребованные профессии 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика