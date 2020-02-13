Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение

13.02.2020, 12:12, Новости дня

Следствие предъявило обвинение двукратному чемпиону РФ по боксу Георгию Кушиташвили в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, сообщил его адвокат Александр Дегтерев.

«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже – обвиняемый по делу», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, суд арестовал Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков до 1 апреля. Следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.