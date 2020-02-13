Звезда «Игры престолов» Тернер беременна – СМИ

13.02.2020, 12:06, Новости дня

23-летняя британская актриса Софи Тернер беременна. Об этом изданию Just Jared рассказали инсайдеры.

По словам одного из друзей Тернер, она уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для периода беременности.

«Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них», –рассказал другой друг Тернер и ее супруга, музыканта Джо Джонаса.

Софи Тернер и Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе 1 мая. Подробнее о торжестве можно прочитать ЗДЕСЬ.

Об отношениях Тернер и Джонаса стало известно в ноябре 2016 года.

Предложение выйти за него замуж Джонас сделал Тернер в 2017 году

Тернер стала известна как исполнительница роли Сансы Старк в американском сериале «Игра престолов».