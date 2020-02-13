Звезда «Игры престолов» Тернер беременна – СМИ

13.02.2020, 12:06, Новости дня
23-летняя британская актриса Софи Тернер беременна. Об этом изданию Just Jared рассказали инсайдеры.
По словам одного из друзей Тернер, она уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для периода беременности.
«Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них», –рассказал другой друг Тернер и ее супруга, музыканта Джо Джонаса.
Софи Тернер и Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе 1 мая. Подробнее о торжестве можно прочитать ЗДЕСЬ.
Об отношениях Тернер и Джонаса стало известно в ноябре 2016 года.
Предложение выйти за него замуж Джонас сделал Тернер в 2017 году
Тернер стала известна как исполнительница роли Сансы Старк в американском сериале «Игра престолов».
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