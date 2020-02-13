Звезда «Игры престолов» Тернер беременна – СМИ

13.02.2020, 12:06, Новости дня

23-летняя британская актриса Софи Тернер беременна. Об этом изданию Just Jared рассказали инсайдеры.

По словам одного из друзей Тернер, она уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для периода беременности.

«Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них», –рассказал другой друг Тернер и ее супруга, музыканта Джо Джонаса. 

Софи Тернер и Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе 1 мая. Подробнее о торжестве можно прочитать ЗДЕСЬ.

Об отношениях Тернер и Джонаса стало известно в ноябре 2016 года.

Предложение выйти за него замуж Джонас сделал Тернер в 2017 году

Тернер стала известна как исполнительница роли Сансы Старк в американском сериале «Игра престолов».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Звезда «Игры престолов» Тернер беременна – СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Wall Street Journal — «Иерусалим не продаётся» — Палестина отвергла «сделку века»

06.12 / Автоновости: С 1 января в России подорожают автомобили BMW

15.01 / Путин предложил ряд поправок в Конституцию. Главное

27.01 / Кремль разослал предложения провести встречу «большой пятерки»

10.12 / Компания Jaguar увеличила запас хода I-Pace

16.12 / Основательница Wildberries попала в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

24.12 / В деле генерала от таможни оказалась замешана жена российского посла

08.02 / Нардеп: Расследование коррупции Павелко за последний месяц немного активизировалось. Видео

18.01 / Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

27.01 / Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика