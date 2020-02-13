В Одессу направляется контейнеровоз из Китая, на котором в конце января переболели шесть членов экипажа

13.02.2020, 12:06, Новости дня

В одесский порт направляется контейнеровоз CMA CGM URAL, который вышел из Китая в начале января этого года. 27 января контейнеровоз прибыл в один из портов Шри-Ланки, где оказалось, что у шести членов команды высокая температура. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

«Мы находимся в постоянном контакте с командой CMA CGM URAL. Все необходимые меры для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения были приняты. Международный радиомедицинский центр подтвердил, что весь экипаж здоров», – сообщила в тот же день компания-судовладелец.

После этого судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции и Румынии. Санитарно-карантинная служба одесского порта приведена в повышенную готовность, пишет издание.

Сегодня судно должно прибыть в Одессу. Капитан контейнеровоза за шесть часов до прибытия должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

«Сразу после швартовки на контейнеровозе будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа и другие профилактические меры. В случае выявления больного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий – больного с подозрением на коронавирус отправят в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно поставят на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий» – пишет «Думская».

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Одессу направляется контейнеровоз из Китая, на котором в конце января переболели шесть членов экипажа

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