Европейцы начали разрабатывать собственный истребитель пятого поколения

13.02.2020, 12:06, Новости дня

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Франция и Германия заказали у компаний Airbus и Dassault Aviation боевой самолет пятого поколения. Контракт предполагает пока только разработку демонстратора технологий, а не полноценного истребителя. На это авиастроителям дается полтора года, сообщает пресс-служба Airbus.

Речь идет о проекте FCAS, или Future Combat Air System. Впервые о нем заговорили еще в середине 2018 года. Тогда Урсула фон дер Ляйн, которая занимала должность министра обороны Германии, и глава военного ведомства Франции Флоранс Парли подписали меморандум о взаимопонимании в области создания перспективных систем вооружения.

Новый европейский самолет должен встроиться в "облачную" систему управления боем, сможет работать в связке с любыми современными и перспективными беспилотниками, применять новейшее вооружение.

Уточняется, что испытания уже серийного европейского самолета пятого поколения запланированы на 2026 год. Кроме Airbus и Dassault Aviation над проектом FCAS работают компании Safran, Thales, MTU Aero Engines и MBDA.



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Европейцы начали разрабатывать собственный истребитель пятого поколения

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