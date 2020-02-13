«Интер» проиграл «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии

13.02.2020, 12:06, Новости дня

«Интер» 12 февраля проиграл «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии, сообщает официальный сайт миланского клуба.

«Интер» – «Наполи» – 0:1

Гол: Фабиан Руис, 57

Это был первый поединок полуфинала Кубка Италии между «Интером» и «Наполи». Ответный матч пройдет в Неаполе 5 марта.

В другом полуфинале Кубка Италии «Милан» примет на своем поле «Ювентус» матч начнется 13 февраля в 21.45.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Лацио», который в финале розыгрыша сезона 2018/19 обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

«Интер» проиграл «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Пушков указал противникам интеграции Белоруссии с Россией на опыт Украины

12.02 / В Китае число жертв нового коронавируса достигло 1113

05.12 / Жена обвиняемого по делу «Хизб ут-Тахрир» сообщила о пытках мужа

11.02 / Новак обсудит с нефтяниками рекомендацию техкомитета ОПЕК+ по сокращению добычи

11.02 / Приложение «Дія» за четыре дня скачали более 1 млн раз – Федоров

21.12 / В Мурманской области школьники после дискотеки избили полицейских

08.01 / В Армении арестовали автора фейка о том, что премьер Пашинян поздравил Трампа с убийством Сулеймани

03.02 / Встреча старых знакомых. Аршавин пересекся с Венгером в Париже

23.01 / Украина захотела отдать железные дороги в управление немцам

06.12 / Лавров похвалил Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика