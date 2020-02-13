«Интер» проиграл «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии

13.02.2020, 12:06, Новости дня

«Интер» 12 февраля проиграл «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии, сообщает официальный сайт миланского клуба.

«Интер» – «Наполи» – 0:1

Гол: Фабиан Руис, 57

Это был первый поединок полуфинала Кубка Италии между «Интером» и «Наполи». Ответный матч пройдет в Неаполе 5 марта.

В другом полуфинале Кубка Италии «Милан» примет на своем поле «Ювентус» матч начнется 13 февраля в 21.45.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Лацио», который в финале розыгрыша сезона 2018/19 обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.