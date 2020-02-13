Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 218

13.02.2020, 12:06, Новости дня

Число инфицированных новым коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, возросло до 218. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

На лайнере за сутки подтвердили 44 новых случая. Среди заболевших – один член экипажа и 29 граждан Японии, сообщает телеканал.

По состоянию на 12 февраля заболевших было 174.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое украинцев уже заразились коронавирусом, они госпитализированы. 10 февраля 2019-nCoV был выявлен у 130 пассажиров круизного лайнера.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 218

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