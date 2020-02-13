Знаменитая гимнастка Лариса Латынина удостоена награды МОК

13.02.2020, 12:06, Новости дня

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Международный олимпийский комитет наградил девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину за вклад в развитие олимпийского движения. Прославленная спортсменка получила награду на заседание Олимпийского комитета России, проходящем в Москве.

Инициатором награждения Латыниной стал президент МОК Томас Бах. В декабре Ларисе Семеновне исполнилось 85 лет, и МОК решил отметить ее вклад в олимпийское движение. Долгое время девять золотых олимпийских медалей оставались непревзойденным достижением.

Лариса Латынина выступала на трех Олимпиадах, и на каждой из них завоевывала золотые медали. В 1956 году в Мельбурне советская гимнастка стала победительницей в многоборье – в личном и командном турнирах, а также заняла первые места в вольных упражнениях и опорном прыжке. Через четыре года в Риме Латынина также стала абсолютной чемпионкой и выиграла в командный турнир, а также победила в вольных упражнениях. В 1964 году в Токио Лариса Семеновна завоевала золотые медали в вольных упражнениях и в командном первенстве.



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Знаменитая гимнастка Лариса Латынина удостоена награды МОК

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